Израильский эксперт о Стуббе: «Чухонец думает, что Путин пощадит Финляндию, как Сталин»

Максим Столяров.  
10.06.2026 17:53
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия


Риторика руководства новоявленного члена НАТО Финляндии звучит так, как будто финны совсем забыли историю.

Об этом на канале «Поглед» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», военный эксперт Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Риторика руководства новоявленного члена НАТО Финляндии звучит так, как будто финны совсем забыли историю....

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Он прокомментировал слова президента Финляндии Стубба о том, что ЕС должен расшириться до 40 государств.

«Количество не переходит в качество. Я хочу пояснить этому товарищу: Сталина уже нет, и не будет больше с Финляндией такого отношения, какое было. Финляндия рискует очень многим.

Сталин пощадил нынешнее руководство, если придётся, Путин не пощадит Финляндию никак, как ни одно другое государство. Выражение «Гитлеры приходят и уходят, а Германия остаётся» – это Сталина выражение. Сегодняшняя Россия может этого не говорить», – отметил он.

«Что сказал Путин в ответ на письмо Зеленского? «Работайте, братья». Он повторил слова перед смертью солдата российской армии, когда чеченцы требовали от него попросить его однополчан сдаваться.

Путин сказал – а мы работаем, так же, как и в той войне. Он ещё не сказал – «мы их будем убивать даже в сортире». Пусть этот потомок финнов, чухонец подумает над тем, что он сказал», – порекомендовал Кедми.

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English version :: Читать на английском Израильский эксперт о Стуббе: «Чухонец думает, что Путин пощадит Финляндию, как Сталин»

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