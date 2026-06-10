Польские СМИ: Нужно смириться с героизацией УПА ради контрактов на «восстановление Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Киева есть серьёзный рычаг влияния на элиты в Варшаве в споре вокруг героизации гитлеровских коллаборационистов из УПА – доступ польских компаний к многомиллиардным контрактам на «восстановление Украины».

Об этом говорится в материале на сайте польского канала TVP World. Там указывается – «Польша сделала огромную экономическую ставку на восстановление Украины»: более трех тысяч польских компаний участвуют или претендуют на участие в такого рода проектах.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Главная мысль материала – Польше не следует раздувать скандал из-за бандеровцев, чтобы не лишить себя возможности выпасть из процессов вокруг Украины. Ведь Варшава уже и так оказалась вне списка участников переговоров по разрешению украинского кризиса.

«Положение Польши гораздо глубже, чем вопрос о награде Зеленского…. Отсутствие Польши в подобных форматах все труднее списать на случайность», – тревожится медиа.

Эти вопросы, помимо прочих, планировалось обсудить на конференции в Гданьске.

Телеканал тревожится, что накануне Зеленский вылетал в Лондон из Молдовы, а не Польши, как обычно.

Этот жест в Варшаве был «воспринят как преднамеренный сигнал недовольства в адрес партнера, который сейчас публично обсуждает, следует ли его опозорить».

Экс-глава МИД Польши Яцек Чапутович предполагает, что Зеленский теперь может не приехать в Гданьск. Вопрос об участии Украины в конференции вчера был задан журналистами польскому премьеру Дональду Туску. Тот заметил, что Зеленский является соорганизатором этого мероприятия, а потому он не ждет подтверждения.

Российский сенатор Алексей Пушков считает, что польские элиты выберут меркантильную выгоду и закроют глаза на героизацию бандеровщины.

«Поляки поорали-поорали, повозмущались и понегодовали из-за героизации УПА и ее вожаков на Украине, и все же дали добро на начало переговоров о вступлении в ЕС Украины с Мельником и Бандерой. Об этом заявил премьер Туск. Жалкое зрелище, это польское, точнее – антипольское правительство в Варшаве. Туск, того и гляди, скоро сам начнет возлагать цветы к могиле Мельника и памятникам Бандере, лишь бы понравиться Брюсселю и Киеву», – поясняет сенатор.

Читайте также: «Польша от моря до моря». Варшава столбит украинские территории