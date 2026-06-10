Лавров: Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС уже стоит ребром

Анатолий Лапин.  
10.06.2026 15:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 168
 
Армения, Дзен, Политика, Россия


Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь напомнил, что Армении не удастся совмещать курс на ЕС с членством в ЕАЭС.

Глава МИД РФ Сергей Лавров вновь напомнил, что Армении не удастся совмещать курс на...

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«Пока, – и они все это активно отмечают, армянское руководство, – «пока ни о каком выходе из Евразийского экономического союза речь не идёт, потому что мы ещё не вступили в Евросоюз». Но, вы знаете, в Армении уже принят закон о вступлении в Евросоюз, поэтому вопрос уже стоит ребром.

И об этом говорил и президент Путин, и члены российского правительства, которые занимаются вопросами экономики в рамках ЕС.

И здесь придётся, конечно, разбираться достаточно оперативно. Просто не потому, что мы не уважаем выбор армянского народа, мы хотим знать этот выбор.

Невозможно реализовывать закон Армении о присоединении к Евросоюзу и оставаться в Евразийском экономическом союзе, потому что нормы, на которых функционируют эти два объединения, взаимоисключающие: и тарифная политика, фитосанитарные правила, многое-многое другое, от чего зависит повседневная жизнь.

Так что здесь речь идёт не о том, чтобы не уважать интересы Армении, а о том, чтобы уважение к воле армянского народа было проявлено поскорее», – заявил Лавров на пресс-конференции.

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English version :: Читать на английском Лавров: Вопрос о членстве Армении в ЕАЭС уже стоит ребром

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