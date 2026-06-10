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На Славянском направлении южнее Северского Донца ВС РФ удалось добиться за последнее время существенных успехов.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандстской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Противник фактически зажал часть наших передовых подразделений восточнее Александровки с севера и юга, пробившись к Липовке», – говорит полковник.

Он обращает внимание, что одновременно с этим 3-я армия российской ГВ «Юг» вышла в район Южнее Кривой Луки и «пытаются занять господствующие высоты».

По его словам, серьезная угроза нависла над таким важным узлом обороны ВСУ, как Рай-Александровка.

