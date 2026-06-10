После громкого коррупционного скандала в Европе еще меньше хотят принять Украину, а с ней и Молдову в ЕС.





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Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым (Воаном и Лесусом), позвонившим ей от лица министра иностранных дел Албании, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

«Гораздо большая сдержанность в отношении Украины очевидна. Когда я еду в Брюссель, я стараюсь поддерживать связь с разными коллегами, и я не чувствую определенного мнения по этому поводу. Я думаю, что ситуация все еще нестабильна. Я немного обеспокоена тем, что из Берлина не поступает конкретной информации. Мы возлагали большие надежны на саммит ЕПС (Европейского политического сообщества – ред.), но затем мы узнали, что канцлер Мерц не принимает в нем участия. Поэтому нам не совсем ясно, как обстоят дела», – сказала Герасимов.

Она считает, что в Европе сейчас больше обеспокоены внутренней реформой для своих новых членов, чем принятием Украины и Молдовы.