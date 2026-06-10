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Российская армия сохраняет инициативу на фронте и продолжает попытки наступать.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандстской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, отвечая на вопрос, действительно ли на фронте наметился перелом в пользу ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перелом наметиться, когда это наступление потерпит крах. Оно пока не потерпело крах», – сказал Машовец.

Он напомнил, что ВСУ вот-вот потеряют Конантиновку, добавив, что «это не соответствует пониманию перелома».

«Нет никакого перелома. Противник вклинился на Северо-слобожанском направлении на достаточно широкой полосе приграничья, заняв от пяти до шести километров [в глубину]. Это что, перелом? Это только на одном участке. Если взять Сумскую область, то там многочисленные вклинения. Противник опять вклинился на Купянском направлении. Достаточно близок к тому, что бы начать делать в Лимане то, что делает в Константиновке. 3-я армия противника уже фактически висит на ушах в районе Славянска. Это что, перелом?» – говорит полковник.

По его словам, не следует выдавать за якобы переход инициативы к ВСУ удары по российской логистике