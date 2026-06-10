Полковник ВСУ: Мы превратили морпехов в обречённых на гибель штурмовиков лесопосадок

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 17:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 559
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина превратила заточенные на выполнение специфических задач войска в штурмовиков посадок.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил заместитель командования оперативного командования ВСУ «Восток» Вадим Сухаревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина превратила заточенные на выполнение специфических задач войска в штурмовиков посадок. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущая попросила прокомментировать процесс создания новых бригад ВСУ.

«Давайте пропустим этот вопрос», – нерадостно ухмыльнувшись, сказал полковник.

Журналистка затронула тему созданных под определенные задачи подразделений морской пехоты, ДШВ, поинтересовавшись, готовы ли правильно ВСУ применять их потенциал.

«К сожалению, нет. Ну где-то 50 на 50. Тут и привычка, и ресурсная бедность. Те же ДШВ и морская пехота сейчас просто хорошо подготовленные штурмовики посадок. И не более. Ну, мотивированные в силу традиций, сформированных внутри войск.

Готовы ли мы их правильно применять? Давайте вспомним Крынки. Попробовали? Попробовали», – вспомнил Сухаревский бесславно закончившуюся операцию по захвату плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Полковник ВСУ: Мы превратили морпехов в обречённых на гибель штурмовиков лесопосадок

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить