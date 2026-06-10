Украина превратила заточенные на выполнение специфических задач войска в штурмовиков посадок.

Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил заместитель командования оперативного командования ВСУ «Восток» Вадим Сухаревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущая попросила прокомментировать процесс создания новых бригад ВСУ.

Журналистка затронула тему созданных под определенные задачи подразделений морской пехоты, ДШВ, поинтересовавшись, готовы ли правильно ВСУ применять их потенциал.

«К сожалению, нет. Ну где-то 50 на 50. Тут и привычка, и ресурсная бедность. Те же ДШВ и морская пехота сейчас просто хорошо подготовленные штурмовики посадок. И не более. Ну, мотивированные в силу традиций, сформированных внутри войск.

Готовы ли мы их правильно применять? Давайте вспомним Крынки. Попробовали? Попробовали», – вспомнил Сухаревский бесславно закончившуюся операцию по захвату плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.