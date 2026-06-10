Полковник ВСУ: Мы превратили морпехов в обречённых на гибель штурмовиков лесопосадок
Украина превратила заточенные на выполнение специфических задач войска в штурмовиков посадок.
Об этом в эфире канала «Милитарный» заявил заместитель командования оперативного командования ВСУ «Восток» Вадим Сухаревский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущая попросила прокомментировать процесс создания новых бригад ВСУ.
«Давайте пропустим этот вопрос», – нерадостно ухмыльнувшись, сказал полковник.
Журналистка затронула тему созданных под определенные задачи подразделений морской пехоты, ДШВ, поинтересовавшись, готовы ли правильно ВСУ применять их потенциал.
«К сожалению, нет. Ну где-то 50 на 50. Тут и привычка, и ресурсная бедность. Те же ДШВ и морская пехота сейчас просто хорошо подготовленные штурмовики посадок. И не более. Ну, мотивированные в силу традиций, сформированных внутри войск.
Готовы ли мы их правильно применять? Давайте вспомним Крынки. Попробовали? Попробовали», – вспомнил Сухаревский бесславно закончившуюся операцию по захвату плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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