Почти 600 миллиардов долларов – Украина посчитала «нужды на восстановление»

На послевоенное восстановление Украины потребуется около 600 миллиардов долларов, и сумма увеличивается с каждым днём.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последняя оценка дает нам шокирующую картину – повреждения нашей инфраструктуры достигли почти 200 миллиардов долларов, из них: 31% – жилье, 21% – транспортная инфраструктура, 12 % – энергетика, и многое другое. Более 80% разрушений приходится на прифронтовые и пограничные области.

Потребности на реконструкцию в ближайшие 10 лет оценивают в 588 миллиардов долларов. Каждый день войны делает цену восстановления выше», – сказал он.