Почти 600 миллиардов долларов – Украина посчитала «нужды на восстановление»
На послевоенное восстановление Украины потребуется около 600 миллиардов долларов, и сумма увеличивается с каждым днём.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Валерий Гнатенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Последняя оценка дает нам шокирующую картину – повреждения нашей инфраструктуры достигли почти 200 миллиардов долларов, из них: 31% – жилье, 21% – транспортная инфраструктура, 12 % – энергетика, и многое другое. Более 80% разрушений приходится на прифронтовые и пограничные области.
Потребности на реконструкцию в ближайшие 10 лет оценивают в 588 миллиардов долларов. Каждый день войны делает цену восстановления выше», – сказал он.
Гнатенко посетовал, что денег в бюджете нет – обещанная помощь жителям прифронтовых территорий не оказывается – от них требуют лишь выезжать, обвиняя в ожидании прихода России:
«Есть тысячи замороженных дел, люди месяцами получают отписки – это бюрократический ад… Звонят люди с прифронтовых территорий, жалуются на местные военные администрации, которые отстранились от проблем людей, еще называют их «ждунами», – сказал депутат.
Польское ТВ накануне призвало смириться с героизацией бандеровщины на Украине ради получения миллиардных контрактов «на послевоенное восстановление».
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