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Президент Трамп и США отреагировали на открытое письмо, однако результатами делиться ещё не время.

Об этом киевский узурпатор Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Таллине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В течение одного месяца я отправил несколько писем в разные институты, начиная с ЕС, США – Конгрессу и президенту, и также к Путину. У меня были разные цели. Например, сочиняя Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать всё, чтобы сместить их немножко, хотя бы немножко с Ближнего Востока – к ситуации на Украине. Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моё государство нуждается в очень значительном количестве антибаллистических средств», – трепался криворожский клоун.

«Я получил результат, но сейчас не могу поделиться тем, что это был за результат. Но я это сделал. И у меня была цель, отправив письмо Путину, и я думаю, что я получил результат, который был нужен», – вещал Зеленский.

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