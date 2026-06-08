Похоже, Трамп толком не читал письмо Зеленского Путину – в Киеве выдохнули, но тут же напряглись
Трамп, не разобравшись, приветствовал открытое письмо Зеленского президенту РФ. Однако Владимир Путин в ответ на хамский тон послания – обязательно сделает «сугубо политическую коррекцию на Киев» в графике военных ударов по Украине.
Об этом в эфире «Суспильного» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это же не первое письмо. Сначала появилось письмо в Конгресс, Трампу. Понравился нашему президенту сейчас этот открытый жанр. Потому что он публично прикрывает внутренние вопросы, которые никуда не делись – деньги на оборонку, вопросы Миндич-гейта.
Президента это раздражает, и его советники, информационщики прикрывают это удобным способом. Для Украины всё, что объединяет, прикрывает. А это нас объединяет – мы против Путина, против России. Это прикрывает информационно внимание граждан, но это на какое-то время.
И ещё одна причина – мы понимаем, что есть Соединённые Штаты, которые нам нужны, и так, как отреагировал Трамп – это очень удачно», – рассуждал Чалый.
Ранее Трамп, комментируя письмо Зеленского Путину, рассыпался в привычной риторике о том, как хорошо, что «благодаря усилиям США» «хорошие люди» с обеих сторон могут встретиться и пойти на компромиссы.
«Его не ознакомили с сутью письма. Потому что мы уже обговариваем детали, и первое, что там словили журналисты – «встреча» , и такие заголовки вышли. И в этом плане это плюс. Потому информационно это пошло так, что Зеленский предлагает встречу. То, что он её предлагает в такой странной форме, на что Путин и отреагировал, и настолько прямо это сказал, что говорить не о чем, его это обидело», – сказал укро-дипломат.
«Путин – злопамятный человек, но враг какой есть. Только это нам выльется… Думаю, сегодня есть основания говорить о том, что он может дополнительно к этим графикам, которые делают военные, они же постоянно лупят по Украине, он может сделать сугубо политическую коррекцию на Киев», – предупредил Чалый.
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