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Мобилизация на Украине превратилась в крайне выгодный бизнес.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА ВСУ Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходит бусификация, миллионеры в ТЦК, военные чиновники. Стало много долларовых миллионеров врачей, которые выписывают справки. Думаю, десятки чиновников стали мультимиллионерами во время войны, потому что мобилизовать украинцев выгодно», – говорит Бутусов.

Он добавил, что многие руководители предприятий платят высокопоставленным чиновникам за включение своих работник в список забронированных. По его словам, очень выгодно устраивать облавы на улицах, поскольку многие люди откупаются на местах.