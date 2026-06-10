«Наживаются все»: отлов людей на Зе-войну превратили в золотой источник
Мобилизация на Украине превратилась в крайне выгодный бизнес.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский военный пропагандист, а ныне командир взвода БПЛА ВСУ Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Происходит бусификация, миллионеры в ТЦК, военные чиновники. Стало много долларовых миллионеров врачей, которые выписывают справки. Думаю, десятки чиновников стали мультимиллионерами во время войны, потому что мобилизовать украинцев выгодно», – говорит Бутусов.
Он добавил, что многие руководители предприятий платят высокопоставленным чиновникам за включение своих работник в список забронированных. По его словам, очень выгодно устраивать облавы на улицах, поскольку многие люди откупаются на местах.
«Когда какие-то недобросовестыне люди что-то берут – какие-то взятки, какие-то благодарности, чтобы снять с учета, чтобы отпустить из ТЦК, учебной части, все это выгодно», – заявил Бутусов.
English version :: Читать на английском «Наживаются все»: отлов людей на Зе-войну превратили в золотой источник
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: