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В Черновицкой области людоловы могилизировали приехавшего навестить родню гражданина Германии, лишённого украинского паспорта 9 лет назад.

История произвела определённый резонанс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Несмотря на то, что иностранец утратил гражданство Украины, сотрудники сочли его старый паспорт действительным, – пишет депутат Верховной рады Георгий Мазурашу. Задержанный уже находится в учебном центре в статусе призванного в одну из частей ВСУ.

«26.05 в час ночи полиция без ТЦК доставила Владислава Тащука 97 года рождения как нарушителя воинского учёта с 3.11.2025 года. Основным и единым методом учёта является госреестр. Да, он заявлял, что является гражданином Германии и демонстрировал паспорт, но всё-таки единым для нас является единый реестр», – отдувался врио начальника Черновицкого городского ТЦК Андрей Ровецкий.

По его словам, справку о том, что у Тащука приостановлено гражданство, увидели только спустя три дня на сайте посольства.

На вопрос, каким образом задерживающие узнали, что демонстрировавший паспорт гражданина ФРГ является нарушителем учёта, Ровецкий ответил, что патрульная полиция идентифицирует в соответствии со своими реестрами.

«То есть все электронные базы на момент мобилизации свидетельствовали о том, что он является гражданином Украины. Уже 8 число, но ни одно должностное лицо нам указ [о прекращении гражданства] не предъявляло, и миграционная служба, которая дала ответ о том, что он является гражданином Украины, не опровергла своего ответа, посольство Украины или Германии к нам не обращалось», – разводил руками чиновник.

По его словам, на данный момент гражданин Тащук призван на военную службу в часть 7400.

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