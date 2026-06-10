Европа хочет дать Украине замену Patriot – но к нему выпускают по 1 ракете в месяц

Игорь Шкапа.  
10.06.2026 14:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Украина


Европейские союзники Украины и Великобритания намерены помочь Украине создать альтернативу системе ПВО «Патриот», чтобы уменьшить зависимость Киева от США.

Об этом сообщает британская газета «Телеграф», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские союзники Украины и Великобритания намерены помочь Украине создать альтернативу системе ПВО «Патриот», чтобы...

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«Киеву становится все труднее отражать массированные обстрелы и перехватывать баллистические ракеты, запускаемые Россией, из-за нехватки современных систем ПВО», – говорится в статье.

Украинские источники сообщили изданию, что Киев якобы планирует использовать собственную оборонную промышленность для производства ракет-перехватчиков для европейской системы. Они будут дополнены радиолокационными, системами слежения и наведения, разработанными европейскими компаниями.

«Роль Украины заключается в производстве противобаллистических перехватчиков, и мы уже проводим их испытания… Это не идея для будущего, но нам нужны радары, нам нужны системы наведения от наших союзников, чтобы объединить все это и создать европейский аналог Patriot, но гораздо более дешевый и с возможностью масштабирования производства», – говорит источник.

Впрочем, в материале отмечается, что не ясно, сколько времени потребуется для создания работоспособной системы, способной сравниться по эффективности перехвата с ракетами Pac-3 системы Patriot.

«Телеграф», ссылаясь на свою информацию в отрасли, обращает внимание, что европейская установка Aster, способная перехватывать баллистические ракеты, производится со скоростью одна единица в месяц.

Поэтому «Киев и его союзники, как ожидается, продолжат оказывать давление на президента Трампа с целью организации поставок в пострадавшую от войны страну».

«Ожидается, что Великобритания, Франция и Германия докажут президенту США необходимость выделения дополнительных средств на саммите лидеров G7 на следующей неделе», – пишет издание.

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