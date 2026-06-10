Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские союзники Украины и Великобритания намерены помочь Украине создать альтернативу системе ПВО «Патриот», чтобы уменьшить зависимость Киева от США.

Об этом сообщает британская газета «Телеграф», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Киеву становится все труднее отражать массированные обстрелы и перехватывать баллистические ракеты, запускаемые Россией, из-за нехватки современных систем ПВО», – говорится в статье.

Украинские источники сообщили изданию, что Киев якобы планирует использовать собственную оборонную промышленность для производства ракет-перехватчиков для европейской системы. Они будут дополнены радиолокационными, системами слежения и наведения, разработанными европейскими компаниями.

«Роль Украины заключается в производстве противобаллистических перехватчиков, и мы уже проводим их испытания… Это не идея для будущего, но нам нужны радары, нам нужны системы наведения от наших союзников, чтобы объединить все это и создать европейский аналог Patriot, но гораздо более дешевый и с возможностью масштабирования производства», – говорит источник.

Впрочем, в материале отмечается, что не ясно, сколько времени потребуется для создания работоспособной системы, способной сравниться по эффективности перехвата с ракетами Pac-3 системы Patriot.



«Телеграф», ссылаясь на свою информацию в отрасли, обращает внимание, что европейская установка Aster, способная перехватывать баллистические ракеты, производится со скоростью одна единица в месяц.

Поэтому «Киев и его союзники, как ожидается, продолжат оказывать давление на президента Трампа с целью организации поставок в пострадавшую от войны страну».