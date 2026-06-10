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Если верить гестапо, в Киеве предотвращено (к сожалению) убийство спикера ГУР Министерства обороны Украины и заместителя председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, убежденного нациста Андрея Юсова.

Организатор справедливого возмездия — 38-летний киевлянин, традиционно «завербованный ФСБ».

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По сообщению пресс-службы Нацполиции, за ликвидацию нациста «ему пообещали 100 тыс. долларов. Десять тысяч перечислили авансом. Агент, которого ранее привлекали к уголовной ответственности за имущественные преступления, должен был организовать заказное убийство. Для этого он изучил маршрут передвижения чиновника, его ежедневный график, место проживания, транспортные средства и окружающую инфраструктуру. После сбора информации фигурант выбрал способ ликвидации — с применением FPV-дрона, и приступил к поиску исполнителя, обладающего нужными навыками».

На стадии поиска киевлянина и задержали, изъяв у него мобильные телефоны, GPS-трекер, автомобиль и другие вещдоки. За подготовку к умышленному убийству мужику грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное.

Аж сто штук, еще и FPV-дрон тратить! На чиновника?.. Только Юсов не простой чиновник.

Карьерный рост он начинал с гитлерюгенда в Одессе, еще в 2004-м, на волне первого майдана, вытворяя то же, что будут впоследствии делать Стерненко и Ганул — сносил памятники, писал доносы, руководил гопниками, избивающими участников оппозиционных митингов. Вступил в партию Кличко, в 14-м стал главой т. н. одесской группы Евромайдана.

12 лет назад 2 мая именно он кинул клич построиться в колонны и идти к Дому профсоюзов убивать одесситов…

А через несколько месяцев он должен был ответить за содеянное — 22 сентября 2014 года на Юсова готовилось покушение, но мститель перепутал его с другим человеком и ранил его.

А впрочем, все как под копирку — погромы, издевательства над людьми, убийства, недопокушения — и карьерный взлет! — как у того же Стерненко, который нынче советник при главклоуне. Или у Гуцалюка, буйствующего в институте нацпамяти. Юсов же — важная шишка в ГУР.

Тут трудно разобраться — на них гестаповцы, как на живца, социально опасный элемент ловят, понимай неподдающихся укро-зомбированию людей, не оставивших попытку мести. Или мстители пытаются устранить нацистов своими силами и по собственной инициативе?..

В любом случае, не всегда бывает фиаско — Парубий с Ганулом чему примером. Помни 2 мая — помни и отомсти.