В Киеве признали, что хваленые украинские НРК превратились в ползучие гробы для ВСУшников

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ВСУ сталкивается с огромной проблемой эвакуации раненых, что лишь увеличивает потери в украинской армии.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-депутат Верховной рады, сооснователь Центра аэроразведки, майор ВСУ Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий попросил объяснить, что имел в виду его собеседник, когда говорил, что Украине нечем эвакуировать раненых с поля боя.

«Те средства, которые сейчас считаются, так сказать, лучшими для того, чтобы эвакуировать раненых, на самом деле, по моему мнению, абсолютно для этого не предназначены. Имеется в виду наземные роботизированные комплексы. Как правило, НРК здесь используются не те, которые заточены под эвакуацию, минимально как-то приспособляемые, а зачастую и не совсем приспособленные», – сказал Луценко.

Он обращает внимание, что НРК очень медленное средство передвижения, и его часто уничтожают еще до того, как он добрался до раненого.

«Либо в момент, когда раненый грузится, либо когда уезжает обратно. К сожалению, есть много случаев, когда эвакуация происходит просто многочисленными часами, пока туда доедешь, пока доедешь назад. Как правило, работа оператора НРК – это очень такая медленная работа, которая требует большого терпения. А в деле эвакуации раненых нужна скорость. И, конечно, это первое, так сказать, из-за чего, к сожалению, некоторые эвакуации происходят неудачно», – жалуется майор.

Плюсом он называет, что не приходится посылать людей за ранеными, которым грозит смерть.

«Но при этом судьба самого раненого лучше от этого особенно не становится», – отмечает экс-депутат.

Он считает, что универсального решения нет, предполагая, что даже большой бронированный автомобиль во многих ситуациях может быть лучше.

Ведущий тут же все перевел в плоскость финансовых потерь для украинского бюджета.