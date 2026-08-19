Европейцы напрасно пытаются избежать прямого столкновения с Россией. Вина за все ЧП с пожарами, техногенными авариями и неизвестными дронами должна автоматически возлагаться на русских.

Об этом в эфире видеоблога «Silicon Curtain» заявил бывший командующий американскими войсками в Европе Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё ещё есть действительно хорошие, благонамеренные, умные, хорошо образованные люди, которые неохотно говорят: «Ну, мы не знаем, точно ли это была Россия». И есть тенденция рассматривать каждый из этих инцидентов как преступление, где нужны неопровержимые доказательства. Как будто вы собираетесь когда-нибудь предстать перед судом, вместо того чтобы сказать: «Ладно, вероятность составляет около 95%, что всё это происходит по указке России или под её руководством, или при её финансировании, даже если за пультом управления не стоит российский солдат с российским флагом. Мы это знаем». Пока мы не придумаем, как наказать Россию за всё это, будь то беспилотники, нарушающие воздушное пространство, или суда теневого флота, незаконно действующие в Балтийском и Чёрном морях, или диверсии или дезинформация. Пока мы не накажем Россию, ситуация будет только ухудшаться. И, я думаю, что именно так мы в конечном итоге придём к более традиционной войне с применением оружия… Да, Россия ведёт с нами войну, хотим мы в это верить или нет. Даже если в Бремен, Роттердам, Антверпен или какой-нибудь другой порт не прилетают ракеты «Искандер», Россия использует против нас множество военных инструментов. И они видят, что мы не знаем, как на это реагировать или как с этим бороться. Или, я бы сказал, большинство политических лидеров и многие люди скажут: «О, мы не хотим провоцировать русских». И я думаю, что русских провоцирует именно слабость, отсутствие реакции. И это заставляет их действовать ещё активнее», – подстрекает Ходжес.

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