Укро-военкор: Как только русские начнут городские бои в Славянске и Краматорске – нам кранты

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Славянск и Краматорск можно будет считать потерянными в случае, если ВС РФ смогут зацепиться за городскую застройку.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В случае, если РФ сможет завязать бои за Краматорск и Славянск, к сожалению, это будет вопрос времени, когда мы их потеряем, в случае если противник зайдет именно в застройку Краматорска и Славянска. Пока сейчас эти два города можно спасти, но нужно действовать решительно и очень быстро. Но в случае, если противник захватывает эти два города, россияне выполняют план по захвату Донецкой области. И в таком случае противник сможет уже дальше наступать на Запорожье и выполнять свой план максимум для того, чтобы оккупировать четыре области и присвоить себе уже юридически Автономную Республику Крым. В случае если противник захватит Славянск, Краматорск, уже россияне будут диктовать свои условия. И здесь не важно абсолютно будет, сколько российской пехоты мы уничтожаем в месяц, или сколько логистических складов мы уничтожаем на территории РФ, или сколько уничтожаем НПЗ, или насколько страдают бизнес, оккупационные власти в Крыму, и как мы уничтожаем бензовозы, которые едут по трассе «Новороссия» в Крым. Все это абсолютно будет нивелировано и противник сможет снова с позиции силы диктовать свои условия и оказать влияние на наших западных партнеров, демонстрируя, что вот, видите, рано или поздно мы достигаем своей цели, поэтому лучше договориться сейчас», – заявил Пападин.

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