Укро-военкор: Как только русские начнут городские бои в Славянске и Краматорске – нам кранты

Анатолий Лапин.  
19.08.2026 15:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1527
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня


Славянск и Краматорск можно будет считать потерянными в случае, если ВС РФ смогут зацепиться за городскую застройку.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Славянск и Краматорск можно будет считать потерянными в случае, если ВС РФ смогут зацепиться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«В случае, если РФ сможет завязать бои за Краматорск и Славянск, к сожалению, это будет вопрос времени, когда мы их потеряем, в случае если противник зайдет именно в застройку Краматорска и Славянска.

Пока сейчас эти два города можно спасти, но нужно действовать решительно и очень быстро. Но в случае, если противник захватывает эти два города, россияне выполняют план по захвату Донецкой области.

И в таком случае противник сможет уже дальше наступать на Запорожье и выполнять свой план максимум для того, чтобы оккупировать четыре области и присвоить себе уже юридически Автономную Республику Крым.

В случае если противник захватит Славянск, Краматорск, уже россияне будут диктовать свои условия. И здесь не важно абсолютно будет, сколько российской пехоты мы уничтожаем в месяц, или сколько логистических складов мы уничтожаем на территории РФ, или сколько уничтожаем НПЗ, или насколько страдают бизнес, оккупационные власти в Крыму, и как мы уничтожаем бензовозы, которые едут по трассе «Новороссия» в Крым.

Все это абсолютно будет нивелировано и противник сможет снова с позиции силы диктовать свои условия и оказать влияние на наших западных партнеров, демонстрируя, что вот, видите, рано или поздно мы достигаем своей цели, поэтому лучше договориться сейчас», – заявил Пападин.

Читайте также: У ВСУ возникли серьезные проблемы на ключевых направлениях – укро-эксперт.

English version :: Читать на английском Укро-военкор: Как только русские начнут городские бои в Славянске и Краматорске – нам кранты

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора