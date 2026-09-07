Положение сидящего на двух стульях Пашиняна гораздо хуже, чем у Вучича – Бондаренко
Запад прогревает Армению, как Украину перед Майданом, создавая информационный вакуум и промывая мозги молодёжи.
Об этом покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко заявил на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Эта система сидения на двух стульях у него [Пашиняна] ещё более шаткая, чем у Вучича. Но чем дальше, тем сложнее усидеть, от него будут требовать определённости. Но определённость возможна только в случае, если ему что-то чётко пообещают на Западе. Ему ничего не обещают.
Урсула фон дер Ляйен в начале июля в Ереване сказала, что Армения должна пойти по украинскому пути, она имела в виду энергетический.
Я как раз тогда был в Армении, и мои знакомые армяне говорили – это же так классно! Когда я им рассказал про ситуацию в Украине, они сказали – мы этого всего не знаем, наши СМИ всего этого не рассказывают.
Там тоже обработка общественного мнения молодых людей, та же обработка, которая проходила в Украине перед Майданом. Создаётся определённое поле, определённое настроение», – рассказал Бондаренко.
«При этом Запад, обрабатывая, не даёт каких-то чётких гарантий. Эта морковка где-то висит, но её невозможно пощупать. А тут есть Россия, которая говорит – как хотите, мы вам краник прикрутим, хотите – уйдём с Гюмри. И останетесь один на один с вашими соседями и т.д.
Поэтому, в этом отношении будет очень и очень сложно Пашиняну. Но эту ситуацию он и создал», – добавил политолог.
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