Запад прогревает Армению, как Украину перед Майданом, создавая информационный вакуум и промывая мозги молодёжи.

Об этом покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко заявил на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта система сидения на двух стульях у него [Пашиняна] ещё более шаткая, чем у Вучича. Но чем дальше, тем сложнее усидеть, от него будут требовать определённости. Но определённость возможна только в случае, если ему что-то чётко пообещают на Западе. Ему ничего не обещают.

Урсула фон дер Ляйен в начале июля в Ереване сказала, что Армения должна пойти по украинскому пути, она имела в виду энергетический.

Я как раз тогда был в Армении, и мои знакомые армяне говорили – это же так классно! Когда я им рассказал про ситуацию в Украине, они сказали – мы этого всего не знаем, наши СМИ всего этого не рассказывают.

Там тоже обработка общественного мнения молодых людей, та же обработка, которая проходила в Украине перед Майданом. Создаётся определённое поле, определённое настроение», – рассказал Бондаренко.