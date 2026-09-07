Положение сидящего на двух стульях Пашиняна гораздо хуже, чем у Вучича – Бондаренко

Максим Столяров.  
07.09.2026 19:32
  (Мск) , Москва
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Армения, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика коллапса


Запад прогревает Армению, как Украину перед Майданом, создавая информационный вакуум и промывая мозги молодёжи.

Об этом покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко заявил на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад прогревает Армению, как Украину перед Майданом, создавая информационный вакуум и промывая мозги молодёжи....

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«Эта система сидения на двух стульях у него [Пашиняна] ещё более шаткая, чем у Вучича. Но чем дальше, тем сложнее усидеть, от него будут требовать определённости. Но определённость возможна только в случае, если ему что-то чётко пообещают на Западе. Ему ничего не обещают.

Урсула фон дер Ляйен в начале июля в Ереване сказала, что Армения должна пойти по украинскому пути, она имела в виду энергетический.

Я как раз тогда был в Армении, и мои знакомые армяне говорили – это же так классно! Когда я им рассказал про ситуацию в Украине, они сказали – мы этого всего не знаем, наши СМИ всего этого не рассказывают.

Там тоже обработка общественного мнения молодых людей, та же обработка, которая проходила в Украине перед Майданом. Создаётся определённое поле, определённое настроение», – рассказал Бондаренко.

«При этом Запад, обрабатывая, не даёт каких-то чётких гарантий. Эта морковка где-то висит, но её невозможно пощупать. А тут есть Россия, которая говорит – как хотите, мы вам краник прикрутим, хотите – уйдём с Гюмри. И останетесь один на один с вашими соседями и т.д.

Поэтому, в этом отношении будет очень и очень сложно Пашиняну. Но эту ситуацию он и создал», – добавил политолог.

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