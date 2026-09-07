Следующими мишенями ударов РФ по украинской инфраструктуре станет связь и финансовые центры.

Об этом на канале «MayakUA» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Плана на упреждение [на зиму] нет. Сейчас мы уже в инфраструктурном коллапсе, потому что сетевые структуры, торговые центры, которые зависят от работающей логистики, больших транспортных потоков, больших складов – ударили по хабам, нарушена логистика, у нас инфраструктурный коллапс. Центры стоят, но они пустые, да ещё сейчас и центрам достаётся. Но дело же не только в этом.

Когда-то Москва заявила, что они будут наносить систематические удары… Нас вроде не удивишь ударами – регулярными, частыми, и тут вдруг этот термин. Я сделал вывод, что речь идёт уже не о том – часто, не часто, а о том, что они наносят удары по разрушению систем: транспортная, логистически-транспортная, система АЗС, доставок нефтепродуктов», – рассуждал Ермолаев.