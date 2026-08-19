После блокировки морских ворот Украины, Россия возьмётся за уничтожение логистики и подвозов по сухопутному сообщению с Европой.

Об этом на канале «Sputnik» заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Морские ворота мы закрыли. Остались сухопутные, но я думаю, что это следующая серия, она тоже очень сложная. Она сложная и технически, и с морально-этической точки зрения, потому что по одним и тем же рельсам из Польши идут не только боеприпасы, но и продукты питания, медикаменты и т.д.

Украина больше ничего не производит, она полностью на внешнем обеспечении. Но, я думаю, что наши военные смогут филигранно это сделать. Это к вопросу о Дунае.

То есть мы тем самым парализовали экспорт с Украины – и в критических размерах, которые завалят оставшийся бюджет, потому что, по разным оценкам, это под 70% зернового экспорта и за 50% экспорта продуктов металлургии.

Там уже закрываются горно-обогатительные комбинаты, потому что им некуда отгружать, они точно не могут заместить морские суда ЖД-транспортом. Там составы с места не тронутся от тяжести», – сказал Казаков.