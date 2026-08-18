«Всё пропало!»: в Раде с перерывами на воздушную тревогу рыдали из-за морской блокады

Из-за «морской блокады» на Украине срываются сроки выполнения внешнеэкономических контрактов и вдвое замедлилась логистика по причине перегрузки на западных границах.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Николай Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В связи с фактическим прекращением движения судов в черноморских портах, с повреждением портовой структуры экспортеры вынуждены очень быстро переориентироваться на другие логистические маршруты.

Чтобы было понятно – 92 % экспорта зерновых составлял Черноморский маршрут. И неморским путем – всего-навсего составляли 8 %.

Сейчас значительные объемы переориентируются на автомобильные пункты пропуска на западной границе, на дунайские порты. Но на дунайских портах обмеление – и есть большие проблемы. Пропускная способность этих маршрутов объективно ниже возможностей черноморских портов. В результате продолжительность цикла логистического выросла в 2 раза», – жаловался Кучер, однако спикер Рады Стефанчук объявил о воздушной тревоге, и депутаты поспешили в укрытие.