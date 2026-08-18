«Всё пропало!»: в Раде с перерывами на воздушную тревогу рыдали из-за морской блокады
Из-за «морской блокады» на Украине срываются сроки выполнения внешнеэкономических контрактов и вдвое замедлилась логистика по причине перегрузки на западных границах.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Николай Кучер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В связи с фактическим прекращением движения судов в черноморских портах, с повреждением портовой структуры экспортеры вынуждены очень быстро переориентироваться на другие логистические маршруты.
Чтобы было понятно – 92 % экспорта зерновых составлял Черноморский маршрут. И неморским путем – всего-навсего составляли 8 %.
Сейчас значительные объемы переориентируются на автомобильные пункты пропуска на западной границе, на дунайские порты. Но на дунайских портах обмеление – и есть большие проблемы. Пропускная способность этих маршрутов объективно ниже возможностей черноморских портов. В результате продолжительность цикла логистического выросла в 2 раза», – жаловался Кучер, однако спикер Рады Стефанчук объявил о воздушной тревоге, и депутаты поспешили в укрытие.
Через час, вместо объявленных 15 минут, заседание продолжилось.
«Это обращение к премьер-министру по стратегическому для Украины вопросу – это вопрос экспорта сельскохозяйственной продукции. На сегодняшний день экспорт сельхозпродукции в общем товарном экспорте Украины составляет 55-60 %, 22-24 миллиарда валютной выручки сегодня дает экспорт сельскохозяйственной продукции.
На сегодняшний день весь логистический цикл экспорта сельхозпродукции увеличивается на 50 %. Соответственно, продлеваются сроки выполнения внешнеэкономических контрактов. Соответственно проведение расчетов и поступление валютной выручки также имеет большее время», – продолжал страдать депутат.
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