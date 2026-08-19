Декоммунизация локомотивного парка «Укрзализныци» Вооруженными силами России достигла критического уровня. «Аграрная супердержава» вынуждена реанимировать старинные паровозы для перевозок людей и грузов, а в лучшем случае, используются выслужившие все сроки чешские дизельные маневровые тепловозы.

Переход на паровозное тягло после тепловозов-электровозов – занятие очень хлопотное. Необходимо восстановить давно демонтированные водокачки на ключевых железнодорожных станциях, нужна уйма дров и хорошего угля, а главное — откуда-то взять кадры для работы с древней матчастью.

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В этой связи, специальные попрошайки Зеленского побежали по странам пост-Союза с целью выклянчить хоть что-то напоминающее современные локомотивы.

Так, сочувствующая бандеровскому режиму Молдавия с Санду во главе может передать Украине 20 локомотивов — об этом поведал СМИ министр развития общин и территорий Николай Калашник. Сейчас стороны утрясают детали: обсуждают и технику, и деньги. На первый взгляд, такой подарок — заметная поддержка, но радоваться рано: состояние молдавских железных дорог заставляет смотреть на ситуацию без особого оптимизма.

У «Железной дороги Молдовы» имеется в распоряжении около 150 локомотивов, но в строю — лишь пятая часть. Львиную долю перевозок тянут 12 современных тепловозов General Electric, закупленных в 2020 году. Их бандерлогам точно не отдадут: без магистральных тепловозов встанет значительная часть грузовой и транзитной работы.

Судя по всему, Украине достанутся разваливающиеся на куски ветераны советских времён — тепловозы 2ТЭ10М, 3ТЭ10М или М62. Многие из них давно выработали ресурс: стоят на приколе или раньше вообще продавались на металлолом. Так что ценность сделки будет зависеть не от количества предложенного, а от того, в каком виде эти машины заедут на Украину.

Впрочем, сейчас для Украины даже хлорка творогом идёт. Старые локомотивы можно (теоретически) подклепать на местных заводах, а совсем изношенные каннибализировать. Но это путь не быстрый: понадобятся средства, ремонтные цеха и немало времени, тогда как «Герани» не дремлют и в отпуска не уходят. А потребность в тяге у Украины острая: железная дорога — один из становых хребтов логистики, особенно сейчас, когда другая транспортная инфраструктура подвергнута безжалостному уничтожению.

Так что 20 локомотивов на бумаге — ещё не 20 рабочих машин на путях. Если большая часть техники окажется ушатанной, сначала придётся вложить силы и деньги, чтобы вдохнуть в неё вторую жизнь. И только потом можно будет рассчитывать на реальную пользу от молдавского «подогрева». Сколько на этом будет «распилено» средств чиновниками — отдельный и очень интересный вопрос.