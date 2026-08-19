«По всем фронтам»: сразу после российских выборов Украину ждёт жёсткая ответка

Максим Столяров.  
19.08.2026 17:50
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад будет повышать эскалацию, чтобы сорвать парламентские выборы в России.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил политолог Юрий Баранчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад будет повышать эскалацию, чтобы сорвать парламентские выборы в России. Об этом в эфире...

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«НАТО перешло ещё одну ступень эскалации, когда британские дроны стали напрямую бить по нашим территориям. А сейчас уже пошли заявления о том, что скоро будут там и чешские дроны бить, и польские.

Будем ждать осени, выборов. Мы все-таки пока сдержаны немножко политическим сценарием, вот этим фактором: мы должны спокойно провести выборы в парламент.

Но ведь и враг это тоже понимает. И я уверен, что он нам не даст провести спокойно выборы. Особенно в приграничных регионах. Поэтому здесь угрозы очень серьезные со стороны врага», – сказал Баранчик.

«Мы должны какую-то превентивную вещь делать с тем, чтобы враг именно в эти дни нам дал спокойно провести выборы.

И я думаю, когда мы проведем спокойно выборы, произойдёт внутренняя кадровая перестановка, вольются новые люди – и мы перейдем к более жестким действиям по всем фронтам», – добавил он.

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English version :: Читать на английском «По всем фронтам»: сразу после российских выборов Украину ждёт жёсткая ответка

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