Возвращение Украины – дело всей жизни для Путина, – бежавший на Запад предатель

Владимир Путин считает делом жизни возвращение отторгнутых русских земель, оказавшихся в составе самостийной Украины.

Об этом в интервью иноагенту Алексею Венедиктову заявил бежавший на Запад и предавший Россию экс-советник президента РФ иноагент Андрей Илларионов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Илларионов обратил внимание на опубликованную в декабре прошлого года стенограмму состоявшихся в 2001 года переговоров Путина с тогдашним президентом Джорджем Бушем.

«На этой встрече Путин прямым текстом – не кому-нибудь, а президенту Соединённых Штатов Америки, и не просто президенту США, а в ходе первой встречи с президентом США рассказывал о том, что Украина — искусственное государство, что Украина не имеет права на существование, что половина территории Украины принадлежит, на самом деле, России.

То есть, говоря дипломатическим и правовым языком, Путин в июне 2001 года на международно-правовом уровне, на международно-дипломатическом уровне, политическом уровне заявил территориальные претензии к Украине.

Он предъявил претензии не на косу Тузла, не на Севастополь, не на полуостров Крым, не на ДНР и ЛНР, не на четыре области. Он предъявил территориальные претензии как минимум на половину Украины…

Соответственно, это была уже сформулированная позиция, с которой высшее должностное лицо Российской Федерации выступило в переговорах с высшим должностным лицом США. Таким образом, мы говорим о первом документально зафиксированном акте предъявления претензий к Украине и понятно, что этим претензиям не менее 25 лет.

А если говорить о том, когда пришла эта идея в голову, то это произошло намного раньше… Насколько серьёзно Путин, заявивший об этом в июне 2001 года, последовательно через четверть вековой этап проводит эту самую линию – вплоть до сегодняшнего дня.

И понятно, что это означает, что он не собирается от этого отказываться. Это означает, что для него это дело всей его жизни.

Соответственно, мы понимаем, насколько большой вес он отдаёт именно этой самой цели», – заявил предатель Илларионов.