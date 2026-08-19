В Киеве мечтают и ждут, когда европейские ядерные удары «превратят Россию в пустыню»
Европа вступит в прямую войну с Россией – и будет применять ядерное оружие.
Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Русофоб считает, что Россия будет проводить гибридные атаки на Европу, чтобы заставить ее отказаться от поддержки киевского режима.
«И как это часто бывает в этой ситуации, если эта линия эскалации будет раскручиваться, в ней обязательно будет допущена ошибка, то есть кран перекрутится. Из гибридной войны с ограниченным количеством действий ради запугивания европейцев – будет абсолютная полноценная война с бомбардировкой столиц европейских стран и ударами стран-членов НАТО по территории РФ с целью уничтожения военно-промышленного инфраструктурного комплекса РФ уже не дронами украинскими или британскими, а реальными крылатыми ракетами «Искандерами», условно говоря, западного аналога или какими-то другими ракетами, которые превратят РФ в пустыню и приведут к гибели тысяч граждан во время этих атак», – мечтал пропагандист.
Он считает, что Европа в состоянии нанести урон России даже без помощи американцев.
«Как вы понимаете, в ситуации, когда ядерный блок будет бороться с ядерным государством, даже без участия американцев, огромные жертвы практически неминуемы. Вот это то, что может абсолютно реально быть.
И никакая подготовка к войне может не быть полезной здесь. Но поляки делают совершенно правильно, потому что чем серьезнее будет подготовка к войне, тем больше будут сомнения у русских, стоит ли это начинать», – бредил Портников.
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