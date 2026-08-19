В Киеве мечтают и ждут, когда европейские ядерные удары «превратят Россию в пустыню»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европа вступит в прямую войну с Россией – и будет применять ядерное оружие.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил антироссийский пропагандист-гей Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Русофоб считает, что Россия будет проводить гибридные атаки на Европу, чтобы заставить ее отказаться от поддержки киевского режима.

«И как это часто бывает в этой ситуации, если эта линия эскалации будет раскручиваться, в ней обязательно будет допущена ошибка, то есть кран перекрутится. Из гибридной войны с ограниченным количеством действий ради запугивания европейцев – будет абсолютная полноценная война с бомбардировкой столиц европейских стран и ударами стран-членов НАТО по территории РФ с целью уничтожения военно-промышленного инфраструктурного комплекса РФ уже не дронами украинскими или британскими, а реальными крылатыми ракетами «Искандерами», условно говоря, западного аналога или какими-то другими ракетами, которые превратят РФ в пустыню и приведут к гибели тысяч граждан во время этих атак», – мечтал пропагандист.

Он считает, что Европа в состоянии нанести урон России даже без помощи американцев.