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Тысячи украинских спецназовцев, подготовленных в Британии, помогают НАТО и подконтрольным альянсу террористам воевать по всему миру.

Об этом в интервью канадском юристу Дмитрию Ласкарису заявила журналистка-расследователь из Бейрута Ванесса Били, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Киев стал идеальным глобальным асимметричным прокси, глобальным агентом хаоса для альянса. Украинские войска, судя по всему, появляются в разных точках Западной Азии, в первую очередь в Сирии», – попросил прокомментировать ведущий.

«Это также является продолжением войны против России. С 2022 года более 62 тысяч украинских спецназовцев прошли обучение в Британии, на это задействовано 7 миллиардов долларов. Ранее это была операция «Орбитал», которая проводилась на территории Украины, но теперь была экспортирована в Британию. Эти украинские силы появились в Сирии, совершили нападения, в частности на российские базы и объекты, особенно вокруг Алеппо в 2024 году, что привело к наступлению сил Аль-Каиды», – сказала Били.

«Также мы знали, что Кирилл Буданов [террорист] эффективно обеспечивал, чтобы ополченцы Джулани были обучены технологии БПЛА. Их обучали тому, как самим производить беспилотники. И, в то же время, он переправлял боевиков Аль-Каиды на Украину для борьбы с Россией. Таким образом, на тот момент между Украиной и Джулани сложились своего рода симбиотические отношения. А сегодня украинский спецназ снова наращивает силы в Сирии, вместе с турецкими военными, которые наращивают присутствие в прибрежных районах», – подытожила она.

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