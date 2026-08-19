«Хорошо, что не выдали парней». МИД РФ спасовал перед Алиевым

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МИД РФ поспешил дистанцироваться от политологов Алексея Чадаева, Семена Уралова и Ивана Князева, против которых Азербайджан возбудил уголовное дело за эфир ток-шоу, где разбиралась антироссийская политика Ильхама Алиева.

«Заявления указанных частных лиц ни в коей мере не отражают подходы Москвы к Азербайджану. Считаем, что российско-азербайджанские связи должны развиваться», – сказала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

Правда, она пообещала обеспечить политологам защиту их законных прав и интересов. А заодно выразила сожаление по поводу недружественных России нарративов в азербайджанском медиа-поле (интересно, а чего еще ждать на фоне объятий Ильхама Алиева с главарём режима, ежедневно убивающего граждан России?).

«Ну, хоть не выдали парней Азербайджану сразу, уже хорошо», – изумлён риторикой МИДа политолог Сергей Колясников.

Одновременно стало известно, что один из фигурантов азербайджанского скандала Алексей Чадаев принял решение сложить с себя полномочия советника министра транспорта России, которым он был на общественных началах.

«Всё, что я говорю в подкастах, пишу здесь или транслирую в эфирах – это исключительно мои частные оценки. Эксперта, который глубоко погружен в тему беспилотников, технологического суверенитета и связанных с этим политических процессов. А Минтранс России развивает международный транспортный коридор «Север – Юг», – написал Чадаев.

Его коллеги подозревают, что решение принято не самим Чадаевым, а его начальством, решившим вслед за МИДом откреститься от справедливой критики в адрес Баку.

«Алексей Чадаев ушел с поста советника министра транспорта РФ. Как мужчина, он взял принятие решения на себя. Плохо, что министр транспорта Андрей Никитин согласился с таким решением. Сдавать своих – последнее дело… Когда между дракой и позором выбирают позор, получают и драку, и позор. В Баку уже, наверное, открывают шампанское – первый пошел», – написал политолог Юрий Баранчик.

Историк Максим Медоваров уверен, что Минтрансу как раз нужно было стоять горой за Чадаева.

«Режим Алиева существует в Баку по воле Лондона и Тель-Авива с главной целью: никогда не допустить строительства коридора Север-Юг (Россия-Иран). Он существует именно для этого и с этой задачей справляется. Что говорит Чадаев? Он совершенно правильно говорит, что если мы хотим коридор Север-Юг в Иран, то режим Алиева нужно свергать силой. Чадаев прав? Прав. Интересы России этого требуют? Требуют. Как и интересы Ирана. Что означает отставка Чадаева, пусть и с всего-навсего консультативного и скорее почётного поста «советника министерства»? Что министерство идет путём прямого подрыва государственных интересов России либо по глупости, либо по иной причине. Можно ли идти этим путём вечно? Нет, нельзя, ибо отсутствие коридора Север-Юг с каждым годом всё ощутимее, а открытое участие Алиева в войне бандеровского ракового образования против России всё более и более нагло. Рано или поздно пузырь лжи, который надевают некоторые чиновники, лопнет», – пишет Медоваров.

Член совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов напоминает, что это не первый случай, когда Россия прощала Азербайджану репрессии против своих граждан.

Кабанов напоминает, как в прошлом году российских айтишников-релокантов в Баку «избили и, по сути, взяли в заложники, а потом посадили в кутузку, особо не церемонясь».

«Вот, всё-таки, умеет наша страна дружить по-настоящему и выбирать себе друзей, да так, что аж противно. Россия как настоящий верный друг, видимо, должна покорно выдать дружественному Азербайджану своих граждан, лишь бы дружба не пострадала. Но или опять привычно скромно промолчать. Мы же опять «дружимся», даже после публичных признаний Алиева Зеленскому в любви и вечной преданности и щедрой помощи. Но мы всё понимаем и не обижаемся, ведь это их «личные отношения», – негодует правозащитник.

Политолог Алексей Пилько считает, что «агрессивная позиция Ильхама Алиева по отношению к России связана вовсе не с тем, что её позиции в Закавказье ослабли».