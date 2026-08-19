Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине нечем сбивать не только баллистические ракеты, но и новые модификации российских ударных дронов «Герань».

Об этом на канале «Изолента» заявил российский эксперт в области ПВО Юрий Кнутов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы знаем, что Украина создала целую систему ПВО на основе зенитной артиллерии. Она была эффективна против «Гераней-2», которые летели со скоростью 150 км/ч. На сегодняшний день наши «Герани» летят 500 км/ч. Плюс к этому они могут лететь на высоте 5 км. Зенитки туда не достают. Украине приходится применять только ракеты. Которых у неё сейчас практически нет», – сказал эксперт.

Положение ВСУ еще больше осложнится по мере вывода новых спутников системы «Рассвет».

«Сейчас мы запустили спутники «Рассвет», они должны нас фактически сравнять вначале по возможностям со спутниками Илона Маска, а потом по ряду позиций вывести вперёд. И тогда то преимущество, которое Украина имеет на сегодняшний день, благодаря «Старлинку», будет фактически нивелировано нашей системой», – заключил Кнутов.

Накануне военный комитет Верховной Рады признал: «Минобороны проспало угрозу русских реактивных дронов – теперь только наблюдаем прилёты».

Украинский нацист Дмитрий Корчинский опасается, что массовое применение новых «Гераней» по Киеву может быть осуществлено во время празднования т.н. «Дня независимости Украины» 24 августа. Впрочем, если в этот день к самостийникам, как ожидается, приедут переговорщики Дональда Трампа, такая атака вряд ли состоится.