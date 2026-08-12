ТВ «Галичина»: Эмиссары Трампа едут принуждать Зеленского к капитуляции

Вадим Москаленко.  
12.08.2026 10:31
  (Мск) , Киев
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Предстоящий визит в Киев трамповских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера будет принуждением к уступкам на фоне дефицита ракет ПВО.

Об этом на канале «Галичина» заявил глава общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Предстоящий визит в Киев трамповских переговорщиков Уиткоффа и Кушнера будет принуждением к уступкам на...

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«За полтора года этой администрации Трампа они не могут ни на йоту приблизить Украину к окончанию войны. Потому что Россию они не заставляют, а только Украину…

Не понимаю, почему у нас многие радуются скорому визиту Виткоффа и Кушнера в Киев. Чего они ждут от этого визита? Они не понимают, что Виткофф и Кушнер не привезут на Украину мир, а будут и дальше давить на нас», – сказал Романюк.

«Они не дают «Пэтриоты», не дают лицензию. А Россия наращивает производство баллистики и удары по Украине. Говорят, что скоро Россия будет запускать по 200 ракет в месяц. А у нас нет антибаллистики, и нечем её сбивать.

Поэтому накануне зимы нам разрушат всю экономику, все электростанции, будут нас этим запугивать. А США ничем нам не помогут, но предложат план капитуляции ради завершения войны», – негодовал галичанин.

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English version :: Читать на английском ТВ «Галичина»: Эмиссары Трампа едут принуждать Зеленского к капитуляции

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