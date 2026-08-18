Украинцы будут ловить баллистику на голову еще годы и годы – Арестович

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Пока США и их союзники выйдут на паритет с Россией по производству антибаллистических ракет, пройдут годы. Все это время «Искандеры» будут падать на головы украинских граждан.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они с 91-го года, лишившись главной угрозы в виде Советского Союза, производили ракеты Patriot, тем более в антибаллистической модификации, по принципу: «Не, ну пусть будет, но кто там по нам будет стрелять этой баллистикой?». Сама политическая ситуация в мире, полнейшее доминирование США, делает невозможным войну, где по американцам стреляет баллистика. Поэтому они очень медленно это производили в малых количествах. Теперь за три десятилетия, почти за четыре, сложилась культура производства, в которой эту антибаллистику производят, ну, бляха, 600 ракет в год. Когда они спохватились, они передали лицензию Германии, она там ещё 300—400 планирует производить. Но это исчезающе мало, потому что Россия производит баллистику по 200 голов в месяц и планирует наращивать», – рассуждал карамелька-аналитик.

«Соответственно, возникла история, где Россия производит баллистики, а теперь уже Иран и Китай больше, чем Штаты. Поэтому для наращивания производства и восстановления соотношения или там превалирования средств защиты над средствами нападения – нужно время. Культура американского производства, выделение бюджетов, осознание необходимости, согласование политик — это всё годы. Вот война в Иране подтолкнула очень сильно, потому что баллистика полетела уже по американским солдатам. Им понадобятся годы, они это всё восстановят, и будет опять очень много антибаллистики на любую баллистику. За это можете не переживать, просто понадобится несколько лет. А всё это время украинцы будут ловить на голову баллистику», – трепался Арестович.

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