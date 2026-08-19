ВСУ продолжают бить по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), нарушая обещание, которое дал кокаинист Зеленский вице-президенту США.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Но это такая матрешка. Казахская нефть, но в ней сидят американские интересы, поскольку инвесторы американские. Буквально вчера был поражен греческий танкер. Западная пресса пишет о том, что там была «российская нефть», но терминал-то КТК», – сказал Симонов.

« Под атакой находится терминал КТК, где в основном отгружается казахская нефть .

Представитель Ассоциации дружбы с народами Греции и Кипра «Филия» Сергей Галани обращает внимание: греческие чиновники не решились осудить Киев, это вызвало раскол.

«Вот заголовок статьи, опубликованной в одном из греческих СМИ: «Шокирующее развитие событий: украинцы подожгли греческое судно «Skiros», принадлежащее судовладельцу Ялозоглу, в Новороссийске — молчание в правительстве».

Особенно тревожно выглядит контекст произошедшего: атака последовала практически две недели спустя после разговора вице-президента США Вэнса с президентом Украины Зеленским, в ходе которого украинской стороной было дано обещание не препятствовать судоходству Каспийского трубопроводного консорциума с участием американского капитала.

Для Греции это не абстрактная политика — это вопрос национальной экономики и репутации страны. Греческие судовладельцы являются ключевыми игроками на мировом рынке морских перевозок, их флот формирует около 15% от глобального товаропотока, а доходы от морской отрасли составляют более 4% ВВП Греции и обеспечивают рабочими местами более 200 тысяч человек. Любой удар по этому сектору сразу отражается на благосостоянии обычных граждан…

Пресса описывает происходящее как «шокирующее развитие», а обычные граждане требуют ясности: кто несет ответственность за повреждение танкера, как будут защищены их сбережения и рабочие места, почему внешнеполитический курс страны ведет к росту рисков для национальной экономики.

При этом поляризация мнений среди экспертов отражает не просто разногласия, а глубокий общественный раскол: одни специалисты делают прямые политические обвинения, другие призывают к переосмыслению внешнеполитического курса, а третьи отмечают, что Греция попала в ловушку между глобальными игроками.

От наших партнеров – греческих общественников – приходят заявления с выражением обеспокоенности политикой нынешнего руководства Грецию, не учитывающей в полной мере интересы собственного народа и бизнеса», – рассказал Галани.