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Северная Корея показала, что ее можно считать куда более надежным союзником, чем западных партнеров Украины.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Экс-министр говорит, что КНДР едва ли не с самого начала СВО начала поставлять России артснаряды.

«А ЕС, который обещал нам миллион снарядов поставить, на тот момент поставил 300 тысяч, просрочил все сроки и не знал, где их взять. Я тогда сказал, что извиняюсь, я вас очень люблю, я очень вам благодарен, но по факту Северная Корея оказалось более надежным союзником России, чем ЕС для Украины», – говорит Кулеба.

По его словам, министр обороны ФРГ Борис Писториус начал пенять ему, мол, вы слишком преувеличиваете и делаете чересчур радикальные заявления.