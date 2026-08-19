Крамольная зрада от Кулебы: «КНДР более надежный союзник, чем Европа»

Игорь Шкапа.  
19.08.2026 20:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Северная Корея показала, что ее можно считать куда более надежным союзником, чем западных партнеров Украины.

Об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Северная Корея показала, что ее можно считать куда более надежным союзником, чем западных партнеров...

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Экс-министр говорит, что КНДР едва ли не с самого начала СВО начала поставлять России артснаряды.

«А ЕС, который обещал нам миллион снарядов поставить, на тот момент поставил 300 тысяч, просрочил все сроки и не знал, где их взять. Я тогда сказал, что извиняюсь, я вас очень люблю, я очень вам благодарен, но по факту Северная Корея оказалось более надежным союзником России, чем ЕС для Украины», – говорит Кулеба.

По его словам, министр обороны ФРГ Борис Писториус начал пенять ему, мол, вы слишком преувеличиваете и делаете чересчур радикальные заявления.

«Но по факту же так и есть. И когда мы обращаемся к нашим европейским друзьям и говорим «Ну, что вы делаете?, они говорят: «Мы делаем то, что мы делаем». А мы, Украина, в той ситуации, когда реально должны поблагодарить хотя бы за то, что они делают, просим их делать больше», – заявил Кулеба.

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English version :: Читать на английском Крамольная зрада от Кулебы: «КНДР более надежный союзник, чем Европа»

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