Наскакали: Бандеровка в Верховной раде скулит о тотальной деградации страны «404»

Вадим Москаленко.  
19.08.2026 12:24
  (Мск) , Киев
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Политика, Украина


В Верховной раде порошенковцы сцепились с Зе-подельниками, обвиняя друг друга, что это по их вине «громадяне» так и не увидели зарплаты в тысячи евро, которые главари переворота некогда обещали со сцены Евромайдана.

В Верховной раде порошенковцы сцепились с Зе-подельниками, обвиняя друг друга, что это по их...

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«Сейчас у нас есть целые профессии, целые сферы, которые мы можем потерять. В частности, ни один выпускник не подается сегодня в Киеве на учителя физики, учителя химии

Я напомню, что это ваша команда 7 лет назад обещала учителям зарплаты по то ли 4 тысячи евро, то ли по 4 тысячи долларов, а на самом деле не добавили даже 4 тысячи гривен», – заявила депутат-нацистка Ирина Геращенко, печально известная издевательствами над русскими политзкалюченными.

По словам бандеровки, «сейчас базовая зарплата учителя – это 10 тысяч гривен» (около 250 долларов, – ред.).

«Вы понимаете, что происходит в стране за семь лет вашего большинства, когда мы теряем сферу образования и сферу медицины?» – добавила Геращенко, явно лукавя, ведь тотальная деградация указанных сфер началась даже не с переворота 2014 года, а с момента прихода к власти жовто-блакитных сепаратистов в 1991 году.

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English version :: Читать на английском Наскакали: Бандеровка в Верховной раде скулит о тотальной деградации страны «404»

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