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В Верховной раде порошенковцы сцепились с Зе-подельниками, обвиняя друг друга, что это по их вине «громадяне» так и не увидели зарплаты в тысячи евро, которые главари переворота некогда обещали со сцены Евромайдана.

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«Сейчас у нас есть целые профессии, целые сферы, которые мы можем потерять. В частности, ни один выпускник не подается сегодня в Киеве на учителя физики, учителя химии… Я напомню, что это ваша команда 7 лет назад обещала учителям зарплаты по то ли 4 тысячи евро, то ли по 4 тысячи долларов, а на самом деле не добавили даже 4 тысячи гривен», – заявила депутат-нацистка Ирина Геращенко, печально известная издевательствами над русскими политзкалюченными.

По словам бандеровки, «сейчас базовая зарплата учителя – это 10 тысяч гривен» (около 250 долларов, – ред.).