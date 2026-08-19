Наскакали: Бандеровка в Верховной раде скулит о тотальной деградации страны «404»
В Верховной раде порошенковцы сцепились с Зе-подельниками, обвиняя друг друга, что это по их вине «громадяне» так и не увидели зарплаты в тысячи евро, которые главари переворота некогда обещали со сцены Евромайдана.
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«Сейчас у нас есть целые профессии, целые сферы, которые мы можем потерять. В частности, ни один выпускник не подается сегодня в Киеве на учителя физики, учителя химии…
Я напомню, что это ваша команда 7 лет назад обещала учителям зарплаты по то ли 4 тысячи евро, то ли по 4 тысячи долларов, а на самом деле не добавили даже 4 тысячи гривен», – заявила депутат-нацистка Ирина Геращенко, печально известная издевательствами над русскими политзкалюченными.
По словам бандеровки, «сейчас базовая зарплата учителя – это 10 тысяч гривен» (около 250 долларов, – ред.).
«Вы понимаете, что происходит в стране за семь лет вашего большинства, когда мы теряем сферу образования и сферу медицины?» – добавила Геращенко, явно лукавя, ведь тотальная деградация указанных сфер началась даже не с переворота 2014 года, а с момента прихода к власти жовто-блакитных сепаратистов в 1991 году.
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