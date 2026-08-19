Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия вновь воздержалась от ударов по Киеву во время заседания Верховной рады, где сегодня проходило голосование за назначение новым министром обороны Украины Евгения Хмары – бывшего СБУшника, ответственного за организацию терактов на Крымском мосту и гибель граждан России в результате других диверсий.

Накануне по необъяснимым причинам верхушке Зе-режима также было позволено безнаказанно провести церемонию перезахоронения гитлеровского коллаборациониста под Киевом.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Неприкосновенный Хмара с трибуны Верховной рады озвучил новые угрозы в адрес России.

«Принудить врага к миру можно только силой нашей армии, нашими технологическими и асимметричными решениями, в первую очередь постоянным обновлением и эффективным применением технологий. Мы стёрли дистанции. Для объектов, питающих российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири», – заявил Хмара с трибуны.

«Войску нужно оружие. Много, вовремя и именно то, что даёт результат. По прозрачным процедурам и без лишней бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а не будут на какие-либо отдельные интересы. Украинского оружия будет больше, удары будут точнее», – обещал укро-террорист.

В ходе вопросов кандидату одна из депутатов потребовала годовой мораторий на смену главы Минобороны, а изгнанная из Зе-фракции Анна Скороход даже посочувствовала Хмаре.

«Евгений Леонидович, вам будет тяжело. У вас нет 2,5 млн ботов, вы не контролируете трафики колл-центров, у вас нет поддержки в виде «соросят» ни медийной, ни финансовой. Вы не «Миша 30%» и не контролируете PlayCity, но мы вас полностью и полностью поддержим. Покажите, что есть честь в этой стране, и откатов быть не может на закупках, на защитниках», – лебезила Скороход перед СБУшником.