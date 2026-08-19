Россия снова не била. Организатор терактов на Крымском мосту назначен главой Минобороны

Вадим Москаленко.  
19.08.2026 15:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия вновь воздержалась от ударов по Киеву во время заседания Верховной рады, где сегодня проходило голосование за назначение новым министром обороны Украины Евгения Хмары – бывшего СБУшника, ответственного за организацию терактов на Крымском мосту и гибель граждан России в результате других диверсий.

Накануне по необъяснимым причинам верхушке Зе-режима также было позволено безнаказанно провести церемонию перезахоронения гитлеровского коллаборациониста под Киевом.

Россия вновь воздержалась от ударов по Киеву во время заседания Верховной рады, где сегодня...

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Неприкосновенный Хмара с трибуны Верховной рады озвучил новые угрозы в адрес России.

«Принудить врага к миру можно только силой нашей армии, нашими технологическими и асимметричными решениями, в первую очередь постоянным обновлением и эффективным применением технологий. Мы стёрли дистанции. Для объектов, питающих российскую войну, больше нет безопасных зон. Мы впервые в истории наносим удары даже по Сибири», – заявил Хмара с трибуны.

«Войску нужно оружие. Много, вовремя и именно то, что даёт результат. По прозрачным процедурам и без лишней бюрократии закупки будут работать исключительно на фронт и защиту Украины, а не будут на какие-либо отдельные интересы. Украинского оружия будет больше, удары будут точнее», – обещал укро-террорист.

В ходе вопросов кандидату одна из депутатов потребовала годовой мораторий на смену главы Минобороны, а изгнанная из Зе-фракции Анна Скороход даже посочувствовала Хмаре.

«Евгений Леонидович, вам будет тяжело. У вас нет 2,5 млн ботов, вы не контролируете трафики колл-центров, у вас нет поддержки в виде «соросят» ни медийной, ни финансовой. Вы не «Миша 30%» и не контролируете PlayCity, но мы вас полностью и полностью поддержим. Покажите, что есть честь в этой стране, и откатов быть не может на закупках, на защитниках», – лебезила Скороход перед СБУшником.

«Слава Украине!» – отреагировал бандеровским кличем уже министр Хмара после голосования за свое назначение.

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