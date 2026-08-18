Россия вновь не ударила по Зе-верхушке, собравшейся на перезахоронение пособника Гитлера
Высшее военно-политическое руководство Украины безбоязненно провело церемонию перезахоронения останков гитлеровского коллаборациониста Евгения Коновальца на мемориале под Киевом, куда с недавних пор свозят кости различных идолов украинских нацистов.
Несмотря на присутствие в одном месте лиц, ежедневно отдающих приказы, приводящие к гибели граждан России, сборище не подверглось денацификации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ранее заявил, что здания Верховной рады и офиса президента Украины в Киеве не являются «центрами принятия решений», подлежащим ударам.
«Получается, что бойцы на земле отдают жизни за Родину, а наверху в это время «играют в поддавки», – изумлен помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов.
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