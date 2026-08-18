Россия вновь не ударила по Зе-верхушке, собравшейся на перезахоронение пособника Гитлера

Михаил Рябов.  
18.08.2026 14:09
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1507
 
Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Высшее военно-политическое руководство Украины безбоязненно провело церемонию перезахоронения останков гитлеровского коллаборациониста Евгения Коновальца на мемориале под Киевом, куда с недавних пор свозят кости различных идолов украинских нацистов.

Несмотря на присутствие в одном месте лиц, ежедневно отдающих приказы, приводящие к гибели граждан России, сборище не подверглось денацификации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Высшее военно-политическое руководство Украины безбоязненно провело церемонию перезахоронения останков гитлеровского коллаборациониста Евгения Коновальца на...

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ранее заявил, что здания Верховной рады и офиса президента Украины в Киеве не являются «центрами принятия решений», подлежащим ударам.

«Получается, что бойцы на земле отдают жизни за Родину, а наверху в это время «играют в поддавки», – изумлен помогающий бойцам СВО волонтер Владимир Романов.

Метки: , , ,

English version :: Читать на английском Россия вновь не ударила по Зе-верхушке, собравшейся на перезахоронение пособника Гитлера

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора