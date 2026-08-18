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Высшее военно-политическое руководство Украины безбоязненно провело церемонию перезахоронения останков гитлеровского коллаборациониста Евгения Коновальца на мемориале под Киевом, куда с недавних пор свозят кости различных идолов украинских нацистов.

Несмотря на присутствие в одном месте лиц, ежедневно отдающих приказы, приводящие к гибели граждан России, сборище не подверглось денацификации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов («Единая Россия») ранее заявил, что здания Верховной рады и офиса президента Украины в Киеве не являются «центрами принятия решений», подлежащим ударам.