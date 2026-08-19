Трудная зима ожидает не только Украину, но и Россию – Симонов
ВСУ могут начать бить по российским газораспределительным станциям баллистическими ракетами, если их им предоставят европейские союзники.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Говорится о том, что осенью может быть использована баллистика, украинская сторона это открыто заявляет. С учетом того, что идут европейские поставки, такая вероятность нулевой не является.
Баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. «Газпром» сможет купить систему «Панцирь» и защитить все свои станции? Конечно, нет», – сказал Симонов.
Он напомнил, что Британия уже предоставила Украине реактивные беспилотники, которые недавно атаковали Россию.
English version :: Читать на английском Трудная зима ожидает не только Украину, но и Россию – Симонов