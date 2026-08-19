Трудная зима ожидает не только Украину, но и Россию – Симонов

ВСУ могут начать бить по российским газораспределительным станциям баллистическими ракетами, если их им предоставят европейские союзники.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорится о том, что осенью может быть использована баллистика, украинская сторона это открыто заявляет. С учетом того, что идут европейские поставки, такая вероятность нулевой не является.

Баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. «Газпром» сможет купить систему «Панцирь» и защитить все свои станции? Конечно, нет», – сказал Симонов.