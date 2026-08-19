Трудная зима ожидает не только Украину, но и Россию – Симонов

Елена Острякова.  
19.08.2026 18:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 735
 
Вооруженные силы, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


ВСУ могут начать бить по российским газораспределительным станциям баллистическими ракетами, если их им предоставят европейские союзники.

Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ могут начать бить по российским газораспределительным станциям баллистическими ракетами, если их им предоставят...

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«Говорится о том, что осенью может быть использована баллистика, украинская сторона это открыто заявляет. С учетом того, что идут европейские поставки, такая вероятность нулевой не является.

Баллистические ракеты могут поражать газораспределительные станции. «Газпром» сможет купить систему «Панцирь» и защитить все свои станции? Конечно, нет», – сказал Симонов.

Он напомнил, что Британия уже предоставила Украине реактивные беспилотники, которые недавно атаковали Россию.

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English version :: Читать на английском Трудная зима ожидает не только Украину, но и Россию – Симонов

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