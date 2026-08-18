Россия постепенно отходит от практики «жестов доброй воли» – политолог

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Заявление президента Владимира Путина о зеркальных мерах в ответ на пиратские захваты танкеров с российской нефтью возымело эффект.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Артур Демчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

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Ведущий отметил, что «все эти жесты доброй воли приводят только к эскалации».

«Они могут не приводить к эскалации, если эти жесты доброй воли оговариваются определёнными условиями, что в обмен на это должны быть с той стороны тоже какие-то ответные действия. Это не должна быть только односторонняя игра, что мы вам уступаем в надежде на то, что когда-то в будущем что-то вы для нас сделаете. Это должны быть очень жёсткие условия. Да, мы сейчас на это соглашаемся, но в другой ситуации вы должны пойти на ответную уступку, иначе следующей уступки с нашей стороны быть не должно», – прокомментировал Демчук.