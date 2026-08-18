Россия постепенно отходит от практики «жестов доброй воли» – политолог

Максим Столяров.  
18.08.2026 18:33
  (Мск) , Москва
Просмотров: 212
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Украина


Заявление президента Владимира Путина о зеркальных мерах в ответ на пиратские захваты танкеров с российской нефтью возымело эффект.

Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Артур Демчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»

Заявление президента Владимира Путина о зеркальных мерах в ответ на пиратские захваты танкеров с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Ведущий отметил, что «все эти жесты доброй воли приводят только к эскалации». 

«Они могут не приводить к эскалации, если эти жесты доброй воли оговариваются определёнными условиями, что в обмен на это должны быть с той стороны тоже какие-то ответные действия. Это не должна быть только односторонняя игра, что мы вам уступаем в надежде на то, что когда-то в будущем что-то вы для нас сделаете.

Это должны быть очень жёсткие условия. Да, мы сейчас на это соглашаемся, но в другой ситуации вы должны пойти на ответную уступку, иначе следующей уступки с нашей стороны быть не должно», – прокомментировал Демчук.

«Так зачем же мы сейчас на них идём, как это – никогда такого не было, и вот опять? Мы жесты доброй воли совершаем, совершаем. В ответ, как минимум, ничего не получаем», – удивился ведущий.

«Какие жесты? Сейчас, по-моему, мы это перестали делать. Учитывая даже последнее заявление президента относительно того, что на акты пиратства, задержания танкеров, которые перевозят российскую нефть, мы будем полностью действовать зеркально и так же точно задерживать для досмотра любые плавсредства, перевозящие товары для стран Европы, которые финансируют Украину.

Поэтому, мне кажется, мы здесь всё-таки перешли уже к принципу зеркального отражения действий. И, как мы видим, сейчас прекратилось, ну, по крайней мере, некоторое время не было сведений о задержании танкеров, которые нашу нефть перевозят. Поэтому здесь всё-таки позиция меняется», – возразил политолог, забыв упомянуть передачу в США осужденного в РФ американского морпеха в качестве того самого «жеста доброй воли».

Метки: ,

English version :: Читать на английском Россия постепенно отходит от практики «жестов доброй воли» – политолог

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора