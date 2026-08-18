Россия постепенно отходит от практики «жестов доброй воли» – политолог
Заявление президента Владимира Путина о зеркальных мерах в ответ на пиратские захваты танкеров с российской нефтью возымело эффект.
Об этом на канале «Красная линия» заявил политолог Артур Демчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора»
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Ведущий отметил, что «все эти жесты доброй воли приводят только к эскалации».
«Они могут не приводить к эскалации, если эти жесты доброй воли оговариваются определёнными условиями, что в обмен на это должны быть с той стороны тоже какие-то ответные действия. Это не должна быть только односторонняя игра, что мы вам уступаем в надежде на то, что когда-то в будущем что-то вы для нас сделаете.
Это должны быть очень жёсткие условия. Да, мы сейчас на это соглашаемся, но в другой ситуации вы должны пойти на ответную уступку, иначе следующей уступки с нашей стороны быть не должно», – прокомментировал Демчук.
«Так зачем же мы сейчас на них идём, как это – никогда такого не было, и вот опять? Мы жесты доброй воли совершаем, совершаем. В ответ, как минимум, ничего не получаем», – удивился ведущий.
«Какие жесты? Сейчас, по-моему, мы это перестали делать. Учитывая даже последнее заявление президента относительно того, что на акты пиратства, задержания танкеров, которые перевозят российскую нефть, мы будем полностью действовать зеркально и так же точно задерживать для досмотра любые плавсредства, перевозящие товары для стран Европы, которые финансируют Украину.
Поэтому, мне кажется, мы здесь всё-таки перешли уже к принципу зеркального отражения действий. И, как мы видим, сейчас прекратилось, ну, по крайней мере, некоторое время не было сведений о задержании танкеров, которые нашу нефть перевозят. Поэтому здесь всё-таки позиция меняется», – возразил политолог, забыв упомянуть передачу в США осужденного в РФ американского морпеха в качестве того самого «жеста доброй воли».
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