Зеленского в лучшем случае ждет судьба Саакашвили – Арестович

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После завершения войны и смещения диктатора Владимира Зеленского, его ждет незавидная судьба. В лучшем случае с ним случится то же, что и с грузинским «евроинтегратором» Михаилом Саакашвили, который катался по миру с лекциями и в итоге оказался в заключении на родине.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если так дальше будет продолжаться, то он всё больше будет маргинализироваться, но на окончательный финал маргинализации отмашку даст Запад. Я думаю, что с Зеленским произойдёт в самом мягком варианте примерно то же самое, что с Саакашвили. То есть, когда война закончится, ему сделают так, чтобы он на выборы не пошёл, пошёл, но проиграл, скорее всего. Потом ему дадут год покататься по миру, почитать лекции, а потом начнут тихонько обжимать», – рассуждал он.