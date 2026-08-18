Зеленского в лучшем случае ждет судьба Саакашвили – Арестович
После завершения войны и смещения диктатора Владимира Зеленского, его ждет незавидная судьба. В лучшем случае с ним случится то же, что и с грузинским «евроинтегратором» Михаилом Саакашвили, который катался по миру с лекциями и в итоге оказался в заключении на родине.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил внесенный Россией в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если так дальше будет продолжаться, то он всё больше будет маргинализироваться, но на окончательный финал маргинализации отмашку даст Запад. Я думаю, что с Зеленским произойдёт в самом мягком варианте примерно то же самое, что с Саакашвили.
То есть, когда война закончится, ему сделают так, чтобы он на выборы не пошёл, пошёл, но проиграл, скорее всего. Потом ему дадут год покататься по миру, почитать лекции, а потом начнут тихонько обжимать», – рассуждал он.
«Тут ещё вопрос, что будет делать новая украинская власть, как она будет ставить вопрос о судьбе Зеленского, его окружении.
И второе, что будет делать сам Зеленский? Если будет сильно много болтать, то обжать могут очень быстро. В любом случае, его судьба незавидна, у него есть возможность пропетлять и остаться человеком, который кино снимает, продюсирует, например, ездит с лекциями, книжки издаёт на очень узком пятачке возможностей.
Чтобы лишнего не болтать, чтобы расследования на Западе сами по себе не шли, чтобы украинские власти не преследовали. Слишком много «если», поэтому посмотрим», – заключил Арестович.
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