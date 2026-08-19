Россия приняла решение добивать Украину, отбросив опасения в том, что резкая эскалация приведет к вводу западных войск по просьбе Киева.

Об этом в эфире видеоблога норвежского политолога Гленна Дизена заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне сказали, что сейчас на театре военных действий находится, по меньшей мере, 20 тысяч северокорейских военнослужащих, а, может быть, и больше. Северокорейцам не терпится получить хоть какой-то боевой опыт. Русские рады получить дополнительную рабочую силу.

Но мы также должны понимать, что у русских и так много рабочей силы. Я имею в виду, что их численность резко возросла, и прямо сейчас они готовят около 150 тысяч резервистов.

Я действительно думаю, что русские чувствуют запах крови. Я думаю, они знают, что Украина смертельно ранена, и они не так сильно беспокоятся о том, что украинцы могут предпринять по мере продвижения вперёд.

Очевидно, что они гораздо больше беспокоятся о европейцах. Но я думаю, что опасения, что это может привести к ещё большему пожару, начинают рассеиваться. Так что я думаю, что русские, которым всё это до смерти надоело, уже устали от этого…

Если они собираются предпринять серьёзные действия, то сейчас самое время. Но, знаете, мы не знаем, что ещё у президента Путина на уме. Я бы, как американец, сказал так: если они сейчас предпримут серьёзные действия, мы мало что сможем с этим поделать.

И, я думаю, Трамп это понимает, он прекрасно понимает, что мы не в том положении, чтобы противостоять российским вооружённым силам в такой стране, как Украина», – заявил Макгрегор.