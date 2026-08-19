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Украину принуждают покупать по завышенным в десятки раз ценам оружие.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас внешнее управление, мы по вопросам прекращения или продолжения войны почему-то слушали чужого премьер-министра, нас заставляют покупать оружие, которое может стоить в десятки раз дороже, потому что нам выделяют на это оружие деньги. Нам рассказывают, что за кредиты мы должны принимать абсолютно антисоциальные законы и вводить антисоциальные нормы против своего населения, чтобы нам дали кредит, который потом будет возвращаться», – сказала депутат.

По ее словам, общественное мнение в стране формируют грантовые организации, которые объявляют себя борцами с коррупцией, при этом сами являются коррупционерами.