Депутат Рады в полном недоумении: «Где наша независимость?!»
Украину принуждают покупать по завышенным в десятки раз ценам оружие.
Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявила депутат ВР Анна Скороход, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас внешнее управление, мы по вопросам прекращения или продолжения войны почему-то слушали чужого премьер-министра, нас заставляют покупать оружие, которое может стоить в десятки раз дороже, потому что нам выделяют на это оружие деньги. Нам рассказывают, что за кредиты мы должны принимать абсолютно антисоциальные законы и вводить антисоциальные нормы против своего населения, чтобы нам дали кредит, который потом будет возвращаться», – сказала депутат.
По ее словам, общественное мнение в стране формируют грантовые организации, которые объявляют себя борцами с коррупцией, при этом сами являются коррупционерами.
«У нас антикоррупционеры управляются извне. У нас некие правоохранительные органы либо структуры в этих правоохранительных органах финансируются за счет грантов иностранных стран. Так кто мы тогда? И где наша независимость, которую мы так ярко и часто декларируем?», – недоумевает Скороход.
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