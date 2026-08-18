Армения Пашиняна нарывается на агрессию Азербайджана

Елена Острякова.  
18.08.2026 16:59
  (Мск) , Москва
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Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия


Вместо того, чтобы укреплять отношения с Россией, Армения «заморозила» свое членство в ОДКБ, чем подставила себя под угрозу агрессии.

Об этом главный редактор газеты армянской диаспоры «Ноев Ковчег» Григорий Анисонян заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вместо того, чтобы укреплять отношения с Россией, Армения «заморозила» свое членство в ОДКБ, чем...

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«Из ОДКБ Армения не выходит. Она заморозила свое присутствие в ОДКБ. Только возникает вопрос, что будет, если завтра чья-либо агрессия начнется. А таких желающих найдется немало.

Тот же Азербаджан готов при малейшем нарушении устных договоренностей между Пашиняном и Алиевым ввести войска.

Алиев этого даже не скрывает. Я уже не говорю о Турции. Она считает, что Армению можно за один день проглотить – и будет поддерживать Азербайджан», – подчеркнул Анисонян.

При этом, по его словам, вопрос о ликвидации российской военной базы в Гюмри никто в Армении не ставит.

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English version :: Читать на английском Армения Пашиняна нарывается на агрессию Азербайджана

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