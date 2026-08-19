Потеря Славянска и Краматорска станет стратегическим поражением ЕС – иноагент Латынина

Игорь Шкапа.  
19.08.2026 21:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Для Брюсселя, сорвавшего договоренности России и США на Аляске, полное освобождение Донбасса Россией станет крайне болезненным ударом.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Для Брюсселя, сорвавшего договоренности России и США на Аляске, полное освобождение Донбасса Россией станет...

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Ведущий поинтересовался, какое место занимает сейчас фронт в противостоянии  информационно-психологическом и военном?

«Фронт как всегда занимает место номер один, потому что всё, что происходит в войне, решается на фронте. И если у Путина получится  через некоторое время занять Славянск и Краматорск, я не говорю, что это произойдёт быстро, то это, например, означает то самое стратегическое поражение ЕС, который сорвал Анкориджские соглашения. Если у Путина не получится занять, то это означает серьёзное  поражение России», – считает иноагент.

По ее мнению, именно по этой причине начались удары по российской инфраструктуре.

«И, собственно, война городов началась ровно для того, чтобы затруднить, в том числе, российское продвижение на фронте не окупающимся за счёт российских потерь в тылу. Да, это компенсация того, что происходит на фронте,  потому что потихоньку Россия, но продвигается», – подчеркнула Латынина.

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