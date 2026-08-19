Потеря Славянска и Краматорска станет стратегическим поражением ЕС – иноагент Латынина
Для Брюсселя, сорвавшего договоренности России и США на Аляске, полное освобождение Донбасса Россией станет крайне болезненным ударом.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий поинтересовался, какое место занимает сейчас фронт в противостоянии информационно-психологическом и военном?
«Фронт как всегда занимает место номер один, потому что всё, что происходит в войне, решается на фронте. И если у Путина получится через некоторое время занять Славянск и Краматорск, я не говорю, что это произойдёт быстро, то это, например, означает то самое стратегическое поражение ЕС, который сорвал Анкориджские соглашения. Если у Путина не получится занять, то это означает серьёзное поражение России», – считает иноагент.
По ее мнению, именно по этой причине начались удары по российской инфраструктуре.
«И, собственно, война городов началась ровно для того, чтобы затруднить, в том числе, российское продвижение на фронте не окупающимся за счёт российских потерь в тылу. Да, это компенсация того, что происходит на фронте, потому что потихоньку Россия, но продвигается», – подчеркнула Латынина.
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