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Для Брюсселя, сорвавшего договоренности России и США на Аляске, полное освобождение Донбасса Россией станет крайне болезненным ударом.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявила покинувшая РФ иноагент Юлия Латынина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий поинтересовался, какое место занимает сейчас фронт в противостоянии информационно-психологическом и военном?

«Фронт как всегда занимает место номер один, потому что всё, что происходит в войне, решается на фронте. И если у Путина получится через некоторое время занять Славянск и Краматорск, я не говорю, что это произойдёт быстро, то это, например, означает то самое стратегическое поражение ЕС, который сорвал Анкориджские соглашения. Если у Путина не получится занять, то это означает серьёзное поражение России», – считает иноагент.

По ее мнению, именно по этой причине начались удары по российской инфраструктуре.