«Сразу до 14-ти» – Зеленский готовится снизить возраст мобилизаци. Данные экс-подельника
Руководство Украины активно прощупывает возможность мобилизации многодетных родителей и 18-летних.
Об этом на заседании Верховной рады заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Власть протягивает петиции о мобилизации женщин, начинает протягивать и прощупывать общество – как, пройдет или не пройдет мобилизация родителей с тремя и более детьми.
Снова начинается разговор: А давайте мы уменьшим мобилизационный возраст. До скольки, до 18-ти? Так давайте до 14-ти, чтобы уже два раза не вставать, до 14 лет и всех, как гитлерюгенд, будете отправлять уже на фронт», – сказал Разумков.
«У нас было предложение в каком-то кодексе – с 14 лет. Ну, так давайте уже снова дойдем до 14 лет, всех на фронт! Родился или пошел в детский сад – и на фронт. Скоро и такие петиции будет продвигать власть для того, чтобы прощупать общество: а пройдет или не пройдет», – добавил депутат.
Читайте также: Зе-офис разгоняет тезис о «мобилизации в России», чтобы снизить призывной возраст на Украине
English version :: Читать на английском «Сразу до 14-ти» – Зеленский готовится снизить возраст мобилизаци. Данные экс-подельника