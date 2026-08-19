«Сразу до 14-ти» – Зеленский готовится снизить возраст мобилизаци. Данные экс-подельника

Вадим Москаленко.  
19.08.2026 11:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1157
 
Мобилизация, Украина


Руководство Украины активно прощупывает возможность мобилизации многодетных родителей и 18-летних.

Об этом на заседании Верховной рады заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Руководство Украины активно прощупывает возможность мобилизации многодетных родителей и 18-летних. Об этом на заседании...

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«Власть протягивает петиции о мобилизации женщин, начинает протягивать и прощупывать общество – как, пройдет или не пройдет мобилизация родителей с тремя и более детьми.

Снова начинается разговор: А давайте мы уменьшим мобилизационный возраст. До скольки, до 18-ти? Так давайте до 14-ти, чтобы уже два раза не вставать, до 14 лет и всех, как гитлерюгенд, будете отправлять уже на фронт», – сказал Разумков.

«У нас было предложение в каком-то кодексе – с 14 лет. Ну, так давайте уже снова дойдем до 14 лет, всех на фронт! Родился или пошел в детский сад – и на фронт. Скоро и такие петиции будет продвигать власть для того, чтобы прощупать общество: а пройдет или не пройдет», – добавил депутат.

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English version :: Читать на английском «Сразу до 14-ти» – Зеленский готовится снизить возраст мобилизаци. Данные экс-подельника

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