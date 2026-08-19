Руководство Украины активно прощупывает возможность мобилизации многодетных родителей и 18-летних.

Об этом на заседании Верховной рады заявил рассорившийся со своими Зе-подельниками бывший спикер парламента Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Власть протягивает петиции о мобилизации женщин, начинает протягивать и прощупывать общество – как, пройдет или не пройдет мобилизация родителей с тремя и более детьми.

Снова начинается разговор: А давайте мы уменьшим мобилизационный возраст. До скольки, до 18-ти? Так давайте до 14-ти, чтобы уже два раза не вставать, до 14 лет и всех, как гитлерюгенд, будете отправлять уже на фронт», – сказал Разумков.