«Разгоняют враньё? Очень хорошо. Сами в эту ловушку попадут», – экс-советник ДНР о логике Путина

Запад сам предоставил Москве повод отклонять запросы каких-либо перемирий с Киевом.

Об этом на канале «Sputnik» заявил экс-советник первого главы ДНР Александр Казаков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы неплохо отыграли эту историю. Потому что это они подняли уровень эскалации конфликта своими дальнобойными ударами в глубину территории России. Мы ответили по-простому – со всей дури», – считает Казаков.

Он полагает, что западные СМИ, трубившие о «переломе на фронте в пользу Украины», сами предоставили России возможность не прекращать удары.

«Путин, даже редкий случай, сказал об этом. «Они разгоняют вот это враньё? Очень хорошо», – сказал Путин. – Пусть разгоняют, сами в эту ловушку попадут». Вот они и попали в неё.

Какое перемирие? Вы ж почитайте ваши газеты: Украина побеждает, уже России остались последние дни. Поэтому – вот. Поэтому там действительно не будет никакого перемирия», – считает Казаков.