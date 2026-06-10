Забудьте о границах даже 22-го, мы не преодолеем kill-зону, – офицер ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У Украины нет средств для того, чтобы преодолеть «kill-зоны» между позициями ВСУ и ВС РФ, и в ближайшие годы они не появятся. Это значит, что нужно забыть о границах не только 91-го, но и 22-го года.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил экс-участник карательной операции с ЛДНР и войны с Россией, списанный офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Нет у нас таких сил и возможностей преодолевать эти килл-зоны. Нет у нас возможности нести потери один к семи. Поэтому речь идёт о технологическом тупике. То есть надо забыть о границах 91-го года, 22-го года и так далее. Чего мы можем добиться — это остановки противника на фронте. Вот эти всякие иллюзии насчёт того, что надо наступать или болтовню главкома о том, что «в обороне не выигрываются войны», надо забыть, главкома поменять, потому что этот человек не понимает сути современной войны, просто выглядит анахронизм какой-то из каменного века», – заявил Бекренев.

Ранее Бекренев заявил, что украинские войска несут ужасающие потери на поле боя, а официальная статистика при этом нагло врет.