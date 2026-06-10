«Мы даже не знаем, сколько их» – украинский омбудсмен о дискриминации переселенцев с «восточных территорий»
Украинское руководство полностью провалило политику в отношении беженцев из Донбасса и других прифронтовых территорий.
Об этом в интервью «Радио свобода» заявил украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Политика государства в отношении временно перемещённых лиц (беженцев с прифронтовых территорий) – кардинально провалена. Во-первых, у нас нет профильного министерства – его ликвидировали.
Во-вторых, у нас нет стабильной, понятной государственной политики в отношении таких граждан Украины. У нас даже нет реестра, сколько официально таких граждан, чем им помочь, какую компенсацию им нужно дать, что они потеряли на временно оккупированной территории», – сказал Лубинец.
«У нас существует дискриминация по отношению к разным временно перемещённым лицам. Те ВПЛ, которые выехали из оккупированной территории с 14 по 22 год, не могут воспользоваться программами поддержки и не получают компенсацию.
Не должно быть такого, что кто-то лучше, а кто-то – хуже. Нужно, во-первых, посчитать всех таких граждан, понять, чем их помочь, и хотя бы понимать, какой масштаб трагедии», – добавил он.
English version :: Читать на английском «Мы даже не знаем, сколько их» – украинский омбудсмен о дискриминации переселенцев с «восточных территорий»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: