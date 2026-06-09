«Все попавшие в Прибалтику и Финляндию дроны ВСУ отклонились из-за действий РФ» – стендап Зеленского в Таллине

Вадим Москаленко.  
09.06.2026 19:22
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Прибалтика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина готова отправлять в европейские страны инструкторов, которые помогут натовцам на местах отбиваться от «заблудившихся» дронов ВСУ.

Об этом киевский узурпатор Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции в Таллине, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина готова отправлять в европейские страны инструкторов, которые помогут натовцам на местах отбиваться от...

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Зеленского спросили об инцидентах с дронами, которые сбивались или разбивались в Финляндии и Прибалтике и попросили уточнить конкретные действия Украины, чтобы минимизировать убытки.

«Используются сотни дронов, используются средства РЭБ. Мы делаем так – и они. Мы делаем это, когда они бьют по детским садам, школам, мы меняем направление их движения, потому что переживаем о своих детях.

А что они делают? Они изменяют направление, они могут это делать не массировано, но делают это, чтобы разделить нас в Европе, чтобы давить на Финляндию, на наших балтийских друзей и использовать это как риторику, что это была украинская атака», – отбрехивался просроченный.

«Они хотят снизить поддержу обществом Украины. Что можем сделать мы? Я предлагаю «Drone Dials» – это не только о продаже и производстве дронов. Мы готовы отправить во все страны, где мы видим хоть потенциальные риски, наши экспертные группы научить и защитить от таких случаев. Лучший способ остановить русских – остановить эту войну, но что мы можем на сегодня – это вот это», – нагло вещал Зеленский.

Ему поддакнул премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

«Дроны, которые попадают в наше воздушное пространство – это часть самозащиты Украины, и Украина имеет право защищать себя. Мы не рады этим инцидентам, но у нас есть очень хороший диалог об этом с Зеленским, и мы работаем вместе с упомянутым «Drone Dial», – сказал Орпо.

Финна дополнил премьер Андрис Кулбергс.

«Да, вчера мы это сбили истребителем. Это не самый эффективный путь идти вперёд. Но очень хорошо показать, что мы это можем, но мы должны быть более эффективными и продуктивными», – вещал латыш.

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