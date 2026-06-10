Киевский историк: «Польше плевать на Бандеру. Это лишь повод для не допуска нас в ЕС»
В украиснкой армии уже давно существуют формирования, названные в честь бандеровцев и других деятелей украинского национализма, но в Польше этот вопрос не поднимали.
Об этом в эфире видеоканала «Коммерсант украинский» заявил историк, сотрудник Украинского института образования Сергей Берендеев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Он считает, что нынешний польский демарш вызван другими причинами.
«По поводу УПА. Вот назвали отряд [указом диктатора Зеленского]. У нас уже давно есть в вооруженных силах подразделения, которые носят названия в честь Евгения Коновальца, основателя ОУН. У нас есть учебные центры, даже бригада, названная в честь руководителя УПА генерала Кука», – сказал гость студии.
Ведущий напомнил, что масса улиц и площадей носит имя Бандеры, на что приглашенный заметил, что у поляков не возникало никаких вопросов.
«Как только разблокировался кластер Украины относительно вступления Украины в ЕС, сразу же Польша… К чему они апеллируют? Мы запретим Украине вступать в ЕС, наложим вето и так далее. На самом деле здесь вообще не об истории, речь идет о зависти и политической составляющей, когда поляки просто боятся действительно мощного украинского государства, потому что они не понимают, а какое место они будут занимать в иерархии стран в Европе и вообще в мировой политике», – рассуждал Берендеев.
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