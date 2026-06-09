Захват Крыма даст беспрепятственный доступ военным кораблям НАТО в Чёрное море – и усилит влияние Запада на Кавказе.

Об этом на дискуссии, посвящённой черноморской безопасности заявил экс-командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дунай протекает через 8 европейских стран, и все они либо входят в НАТО и ЕС, или хотят туда вступить. Вы можете увидеть, какое влияние оказывает Черное море, но также можно задуматься об экономическом потенциале.

Я имею в виду, что если бы к Черному морю относились как к международным водам, где действует свобода судоходства – всё, что может пройти через пролив, могло бы идти в Грузию.

Тогда вы начинаете понимать, как можно было бы наладить сообщение между Германией и Евразией через Дунай, Черное море, Каспийское море и так далее. Причем гораздо быстрее, чем если бы товары шли из Китая. Так что здесь огромный экономический потенциал», – рассуждал Ходжес.