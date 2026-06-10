Историк Фурсов: Почему укро-чиновники, обещающие убивать 50 тысяч русских, до сих пор не ликвидированы?

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России нужно создать подразделение по охоте и уничтожению украинских офицеров и политиков, которые призывают или санкционируют убийства русских.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр × Delib» заявил российский историк Андрей Фурсов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, центры принятия решений находятся не в Киеве. Решения принимают на встречах тех людей, вассалом которых является Украина. Но я считаю, что здесь не грех поучиться у израильтян, они физически уничтожали тех лидеров, которые выступали за убийство израильтян. Ну, вот некий руководитель Украины, не будем называть фамилию, сказал, что им нужно убивать 50 тысяч русских. Я считаю, что этот человек должен быть уничтожен физически. То есть любой украинский руководитель, который призывает уничтожать русских (а мне кажется, практически все уже такие заявления делают), должен быть уничтожен. Война будет продолжаться, но люди в украинском руководстве должны знать, что им придется ответить за базар», – сказал Фурсов.